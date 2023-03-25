25.03.2023 10:10 Віталій Хінєвіч

Перехід на літній час: коли українцям необхідно перевести стрілки годинника

Україна в 2023 році переходить на літній час у ніч проти 26 березня о третій годині за Київським часом.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Голос України.

Повідомляється, що переведення стрілок годинника передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

У 2020 році Міністерство економіки України заявило, що відстежує ініціативи про зміну порядку обчислення часу в Європейському Союзі, аби визначитися, чи потрібно відмовлятися від переведення годинників в Україні. Востаннє обговорення цієї теми було в 2021 році.

При цьому фахівці радять заздалегідь готуватися до переведення годинників — і тоді процес не буде для вас травматичним.



