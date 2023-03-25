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25.03.2023  10:10   Віталій Хінєвіч

Перехід на літній час: коли українцям необхідно перевести стрілки годинника

Україна в 2023 році переходить на літній час у ніч проти 26 березня о третій годині за Київським часом.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Голос України.
 
Повідомляється, що переведення стрілок годинника передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.
 
У 2020 році Міністерство економіки України заявило, що відстежує ініціативи про зміну порядку обчислення часу в Європейському Союзі, аби визначитися, чи потрібно відмовлятися від переведення годинників в Україні. Востаннє обговорення цієї теми було в 2021 році.
 
При цьому фахівці радять заздалегідь готуватися до переведення годинників — і тоді процес не буде для вас травматичним.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини.
 

Источник:   Голос України
 Тэги:  час, годинник, літо
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