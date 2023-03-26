Хочу подякувати вам за український Харків: Ігор Терехов привітав з Днем Національної гвардії України

Харківській міській голова Ігор Терехов привітав з Днем Національної гвардії Україниобслуговування населення.
Своє вітання захисникам мер міста опублікував у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Дорогі воїни-нацгвардійці!
Вже девʼять років поспіль ви захищаєте мир та спокій українців у лавах Національної гвардії. Виконуєте бойові завдання у найгарячіших точках на передових рубежах і напрямках, несете службу на блокпостах, розміновуєте території та допомагаєте нам підтримувати порядок тут, на місцях.
Від усіх харківʼян та від себе особисто хочу подякувати вам за український Харків, за підтримку людей у найскладніші періоди війни та наближення Перемоги.
А памʼять про тих, хто віддав своє життя за Батьківщину, назавжди залишиться у наших серцях.
Сил вам, незламної віри і якнайшвидшого повернення додому!» - говориться у привітанні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов урочистий захід, присвячений 31-й річниці створення Служби безпеки України.
Комментариев: 0
Навіть найпростіші життєві радості - прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа - можуть принести вам незабутнє задоволення, проте не перестарайтеся з солодким!
Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
влажность:
давление:
ветер: