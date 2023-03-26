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26.03.2023  11:22   Рита Парфенова

Хочу подякувати вам за український Харків: Ігор Терехов привітав з Днем Національної гвардії України

Харківській міській голова Ігор Терехов привітав з Днем Національної гвардії Україниобслуговування населення.


t.me/citykharkivua

Своє вітання захисникам мер міста опублікував у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Дорогі воїни-нацгвардійці!

Вже девʼять років поспіль ви захищаєте мир та спокій українців у лавах Національної гвардії. Виконуєте бойові завдання у найгарячіших точках на передових рубежах і напрямках, несете службу на блокпостах, розміновуєте території та допомагаєте нам підтримувати порядок тут, на місцях.

Від усіх харківʼян та від себе особисто хочу подякувати вам за український Харків, за підтримку людей у найскладніші періоди війни та наближення Перемоги.

А памʼять про тих, хто віддав своє життя за Батьківщину, назавжди залишиться у наших серцях.

Сил вам, незламної віри і якнайшвидшого повернення додому!» - говориться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов урочистий захід, присвячений 31-й річниці створення Служби безпеки України.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  вітання, ігор терехов, харків
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