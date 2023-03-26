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26.03.2023  12:57   Рита Парфенова

На Харківщині пожежі знищили 50 гектарів сухостою

З 89 пожеж, що трапились за добу, 77 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.

пожежа в екосистемі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, в усіх випадках причинами пожеж стала недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття.

Загальна площа, випалена вогнем, склала понад 50 га. Горіла торішня суха трава, чагарники та очерет.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за спалювання рослинних залишків передбачаються штрафи та навіть позбавлення волі.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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