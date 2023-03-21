21.03.2023 14:43
Освітянка допомагала окупантам на Харківщині (фото)
Чекає на суд жінка за звинуваченням у співпраці з ворогом на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 50-річна заступниця директора навчального закладу Куп’янська під час окупації міста перейшла на бік ворога:
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допомагала загарбникам впроваджувати освіту за російськими стандартами.
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на початку червня 2022 року разом з іншими працівниками навчального закладу організувала набір студентів на нові фахові спеціальності у так званому «Купянском медицинском колледже имени Марии Шкарлетовой», створеному окупаційною адміністрацією на базі медичного коледжу, розташованого в Куп’янську.
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у серпні обійняла посаду «заступника директора з виховної роботи» у навчальному закладі. розробляла навчальні плани,
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брала участь у нараді, присвяченій процесу впровадження російської освітньої навчальної програми,
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переконувала інших співробітників коледжу переходити на російськомовну програму навчання.
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пройшла перепідготовку в «Курском институте развития образования».
Колаборантку судитимуть в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.
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