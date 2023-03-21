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21.03.2023  14:43   

Освітянка допомагала окупантам на Харківщині (фото)

Чекає на суд жінка за звинуваченням у співпраці з ворогом на Харківщині.

Судитимуть освітянку, яка допомагала окупантам на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 50-річна заступниця директора  навчального закладу Куп’янська під час окупації міста перейшла на бік ворога:
  • допомагала загарбникам впроваджувати освіту за російськими стандартами.  
  • на початку червня 2022 року разом з іншими працівниками навчального закладу організувала набір студентів на нові фахові спеціальності у так званому «Купянском медицинском колледже имени Марии Шкарлетовой», створеному окупаційною адміністрацією на базі медичного коледжу, розташованого в Куп’янську.  
  • у серпні обійняла посаду «заступника директора з виховної роботи» у навчальному закладі. розробляла навчальні плани,
  • брала участь у нараді, присвяченій процесу впровадження російської освітньої навчальної програми,
  • переконувала інших співробітників коледжу переходити на російськомовну програму навчання.  
  • пройшла перепідготовку в «Курском институте развития образования». 
Судитимуть освітянку, яка допомагала окупантам на Харківщині
Колаборантку судитимуть в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть шанувальника «руського миру».
 
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Тэги:  колаборант, зрада, харків
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