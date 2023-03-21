21.03.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде відкрите тренування з карате-до

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради проводить серію відкритих спортивних тренувань у ТРЦ «Нікольський».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

24 березня 2023 року всі бажаючі харків’яни зможуть взяти участь у відкритому тренуванні з карате-до. Також на відвідувачів чекатимуть показові виступи вихованців спортивного клубу "Фудокан".

Всім бажаючим взяти участь у заході знадобиться спортивний одяг та взуття.

Відкрите тренування відбудеться у безпечному місці – на мінус третьому поверсі підземного паркінгу торговельно-розважального центру «Нікольський», початок о 16:00.



