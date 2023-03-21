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21.03.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде відкрите тренування з карате-до

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради проводить серію відкритих спортивних тренувань у ТРЦ «Нікольський».

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. 
 
24 березня 2023 року всі бажаючі харків’яни зможуть взяти участь у відкритому тренуванні з карате-до. Також на відвідувачів чекатимуть показові виступи вихованців спортивного клубу "Фудокан". 
 
Всім бажаючим взяти участь у заході знадобиться спортивний одяг та взуття. 
 
Відкрите тренування відбудеться у безпечному місці – на мінус третьому поверсі підземного паркінгу торговельно-розважального центру «Нікольський», початок о 16:00.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники здобули перемогу на чемпіонаті ДСНС з гирьового спорту.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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