21.03.2023 15:19 Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть киянина, який протизаконно продавав зброю

На Харківщині до суду направлено обвинувальний акт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, влітку 2022 року 23-річний киянин, на території Київської області викопав зброю часів Другої світової війни:

револьвер системи «Наган»,

пістолет моделі «ТТ»,

гвинтівку Мосіна та набої.

Відчистивши зброю від іржі та замінивши деталі, які вийшли з ладу, новими, чоловік вирішив продати зброю. Покупець знайшовся у м. Валки Харківської області. Саме йому обвинувачений продав револьвер системи «Наган» та пістолет моделі «ТТ» за 45 тисяч гривень, відправивши покупцеві зброю поштовим перевізником.

У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання обвинуваченого, було виявлено та вилучено гвинтівку Мосіна та понад 200 набоїв різного калібру.

Справу розглядатимуть у Валківському районному суді Харківської області.

Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.



