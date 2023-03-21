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21.03.2023  15:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть киянина, який протизаконно продавав зброю

На Харківщині до суду направлено обвинувальний акт.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, влітку 2022 року 23-річний киянин, на території Київської області викопав зброю часів Другої світової війни:
  • револьвер системи «Наган»,
  • пістолет моделі «ТТ»,
  • гвинтівку Мосіна та набої.
 
Відчистивши зброю від іржі та замінивши деталі, які вийшли з ладу, новими, чоловік вирішив продати зброю. Покупець знайшовся у м. Валки Харківської області. Саме йому обвинувачений продав револьвер системи «Наган» та пістолет моделі «ТТ» за 45 тисяч гривень, відправивши покупцеві зброю поштовим перевізником.
 
 
У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання обвинуваченого, було виявлено та вилучено гвинтівку Мосіна та понад 200 набоїв різного калібру.
 
Справу розглядатимуть у Валківському районному суді Харківської області.
 
Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про 57-річного киянина, який мав намір продати мешканцю Харківщини зброю.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  зброя, продаж, харків
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