21.03.2023 15:19 Дмитро Колонєй
На Харківщині судитимуть киянина, який протизаконно продавав зброю
На Харківщині до суду направлено обвинувальний акт.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, влітку 2022 року 23-річний киянин, на території Київської області викопав зброю часів Другої світової війни:
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револьвер системи «Наган»,
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пістолет моделі «ТТ»,
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гвинтівку Мосіна та набої.
Відчистивши зброю від іржі та замінивши деталі, які вийшли з ладу, новими, чоловік вирішив продати зброю. Покупець знайшовся у м. Валки Харківської області. Саме йому обвинувачений продав револьвер системи «Наган» та пістолет моделі «ТТ» за 45 тисяч гривень, відправивши покупцеві зброю поштовим перевізником.
У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання обвинуваченого, було виявлено та вилучено гвинтівку Мосіна та понад 200 набоїв різного калібру.
Справу розглядатимуть у Валківському районному суді Харківської області.
Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
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