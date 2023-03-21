21.03.2023 15:30 Віталій Хінєвіч
До України вдалося повернути 15 українських дітей
Діти повернулися додому разом із їхніми мамами та законними представниками.
Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РЕДПОСТ.
Дмитро Лубінець зазначив, що діти повернулися з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.
«Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей»,- повідомив посадовець.
У разі порушення прав, незаконного переміщення чи депортації особи або родини, треба звернутися до Офісу Омбудсмана:
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за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
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на електронну пошту: [email protected];
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на гарячу лінію: 0 800 501 720;
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за телефоном: 044 299 74 08.
Окрім того, у разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви «Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини» на сайті «Діти війни»
у розділі «Надіслати звернення в один клік».
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