21.03.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

До України вдалося повернути 15 українських дітей

Діти повернулися додому разом із їхніми мамами та законними представниками.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РЕДПОСТ.

Дмитро Лубінець зазначив, що діти повернулися з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

«Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей»,- повідомив посадовець.

У разі порушення прав, незаконного переміщення чи депортації особи або родини, треба звернутися до Офісу Омбудсмана:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: [email protected];

на гарячу лінію: 0 800 501 720;

за телефоном: 044 299 74 08.

Окрім того, у разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви «Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини» на сайті «Діти війни» у розділі «Надіслати звернення в один клік».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть шанувальника «руського миру».



