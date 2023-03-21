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21.03.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

До України вдалося повернути 15 українських дітей

Діти повернулися додому разом із їхніми мамами та законними представниками.

діти війни
 
Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РЕДПОСТ.
 
Дмитро Лубінець зазначив, що діти повернулися з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.
 
«Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей»,- повідомив посадовець.
 
У разі порушення прав, незаконного переміщення чи депортації особи або родини, треба звернутися до Офісу Омбудсмана:  
 
  • за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;  
  • на електронну пошту: [email protected];  
  • на гарячу лінію: 0 800 501 720;  
  • за телефоном: 044 299 74 08.
Окрім того, у  разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви «Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини» на сайті «Діти війни» у розділі «Надіслати звернення в один клік».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть шанувальника «руського миру».
 

Источник:   Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець
 Тэги:  агрессия россии, харків, діти
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