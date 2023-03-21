21.03.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила відділення у Вільнюсі

Відтепер українці в Литві можуть легко відправляти речі додому та швидко отримувати їх від рідних з України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що відділення працюватиме щоденно, щоб кожен зміг відправити або отримати свої посилки. Термін доставки - від 5 робочих днів.

Вартість доставки складає:

до 2 кг - 300 грн;

до 10 кг - 450 грн;

до 30 кг - 600 грн;

від 31 кг до 1000 кг - 25 грн за 1 кг ваги.

Відділення Nova Post працює за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.

«Повномасштабна війна стала важким випробуванням для українського бізнесу. Та навіть попри щоденні виклики, український бізнес проявляє неабияку адаптивність, стійкість та незламність»,- зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Литовській Республіці пан Петро Бешта.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Нова пошта відкрила ще одне відділення у Польщі.



