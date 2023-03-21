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21.03.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила відділення у Вільнюсі

Відтепер українці в Литві можуть легко відправляти речі додому та швидко отримувати їх від рідних з України.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Повідомляється, що відділення працюватиме щоденно, щоб кожен зміг відправити або отримати свої посилки. Термін доставки - від 5 робочих днів.
 
Вартість доставки складає:
 
  • до 2 кг - 300 грн;
  • до 10 кг - 450 грн;
  • до 30 кг - 600 грн;
  • від 31 кг до 1000 кг - 25 грн за 1 кг ваги.
Відділення Nova Post працює за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.
 
«Повномасштабна війна стала важким випробуванням для українського бізнесу. Та навіть попри щоденні виклики, український бізнес проявляє неабияку адаптивність, стійкість та незламність»,- зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Литовській Республіці пан Петро Бешта.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Нова пошта відкрила ще одне відділення у Польщі.
 

Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта, вільнюс
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