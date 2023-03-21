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21.03.2023  15:59   Дмитро Колонєй

У Харкові жінка знущалася зі старенької

Правоохоронці понформували мешканку Харкова про підозру у скоєнні домашнього насильства.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 70-річна бабуся не раз зверталася по допомогу до сектору протидії домашньому насильству у Харкові РУП № 1 - її систематично ображала 51-річна донька. Жінка висловлювався нецензурною лайкою, вимагала гроші.
 
На кривдницю не впливали ні 4 поліцейські протоколи про адміністративне правопорушення, які склали правоохоронці, ні виписаний терміновий заборонний припис. Вона продовжувала вчиняти домашнє насильство щодо матері. 
 
 2 березня 2023 року слідчі відкрили на кривдницю кримінальну справу щодо домашнього насильства. А  21 березня 2023 року правопорушниці повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення.
 
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  насильство, знущання, харків
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