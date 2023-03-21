21.03.2023 16:19 Дмитро Колонєй
Зловмисник обікрав квартири у Харкові на десятки тисяч гривень
Слідчі поіноформували мешканця Харкова про підозру у скоєнні низки квартирних крадіжок
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 33-річний рецидивіст заходив до під’їздів у Салтівському районі Харкова, смикав за дверні ручки, щоб виявити незачинені вхідні двері. Обирав будинки без зовнішнього та внутрішнього відеонагляду. Потім заходив до помешкань та викрадав речі, які знаходилися у коридорі.
Чоловік привласнював:
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жіночі сумки,
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гаманці,
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банківські картки,
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мобільні телефони
та інші цінні речі.
Загальна сума викраденого становить близько 22 тисяч гривень. Завдяки професійним діям оперативників ХРУП № 2 чоловіка вдалося затримати. Чоловіку загрожує по карання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років
Слідчі встановили причетність чоловіка до скоєння 8 фактів крадіжок. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Йому обрано запобіжний захід -тримання під вартою.
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