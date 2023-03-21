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21.03.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Зловмисник обікрав квартири у Харкові на десятки тисяч гривень

Слідчі поіноформували мешканця Харкова про підозру у скоєнні низки квартирних крадіжок

Обікрав квартири на Салтівці на десятки тисяч гривень зловмисник. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 33-річний рецидивіст заходив до під’їздів у Салтівському районі Харкова, смикав за дверні ручки, щоб виявити незачинені вхідні двері. Обирав будинки без зовнішнього та внутрішнього відеонагляду. Потім заходив до помешкань та викрадав речі, які знаходилися у коридорі. 
 
Чоловік привласнював:
  • жіночі сумки,
  • гаманці,
  • банківські картки,
  • мобільні телефони
та інші цінні речі.
 
Загальна сума викраденого становить близько 22 тисяч гривень.  Завдяки професійним діям оперативників ХРУП № 2 чоловіка вдалося затримати. Чоловіку загрожує по карання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років
 
Слідчі встановили причетність чоловіка до скоєння 8 фактів крадіжок. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Йому обрано запобіжний захід -тримання під вартою.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що шахраїв, які обкрадали залізницю, судитимуть у Харкові.

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  кража, пограбування, харків
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