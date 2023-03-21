21.03.2023 16:19 Дмитро Колонєй

Зловмисник обікрав квартири у Харкові на десятки тисяч гривень

Слідчі поіноформували мешканця Харкова про підозру у скоєнні низки квартирних крадіжок

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 33-річний рецидивіст заходив до під’їздів у Салтівському районі Харкова, смикав за дверні ручки, щоб виявити незачинені вхідні двері. Обирав будинки без зовнішнього та внутрішнього відеонагляду. Потім заходив до помешкань та викрадав речі, які знаходилися у коридорі.

Чоловік привласнював:

жіночі сумки,

гаманці,

банківські картки,

мобільні телефони

та інші цінні речі.

Загальна сума викраденого становить близько 22 тисяч гривень. Завдяки професійним діям оперативників ХРУП № 2 чоловіка вдалося затримати. Чоловіку загрожує по карання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років

Слідчі встановили причетність чоловіка до скоєння 8 фактів крадіжок. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Йому обрано запобіжний захід -тримання під вартою.



