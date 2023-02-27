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27.02.2023  17:01   Дмитро Колонєй

Під Харковом п’яний чоловік вкрав авто, щоб покататися (фото)

Крадія авто під Харковом затримали правоохоронці.

Вкрав авто, щоб покататися, п’яний чоловік під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, до поліції звернувся 61-річний житель Краснограда, який розповів, що його автомобілем «ВАЗ-21011» заволодів невідомий чоловік. біля під’їзду багатоповерхівки
 
Поліцейські викрили зловмисника, яким виявився місцевий мешканець. Він в стані алкогольного сп’яніння, вночі взяв автомобіль потерпілого покататися.
 
Вкрав авто, щоб покататися, п’яний чоловік під Харковом
 
ВІдкрито кримінальну справу щодо незаконного заволодіння транспортним засобом.
 
Автомобіль поліцейські повернули власнику.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  угон, кража, харків
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