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27.02.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Як працюють «Фортеці незламності» на Південному вокзалі Харкова

На залізничному вокзалі міста “Укрзалізницею” було облаштовано місця, які дозволяють не лише пасажирам, а й усім харків'янам перечекати блекаути, випити гарячі напої та навіть нагодувати своїх вихованців, передає РЕДПОСТ.


РЕДПОСТ
У різних містах України було відкрито «Фортеці незламності», не винятком став і Харків.
 
Такі місця мають зарядні пристрої, підключення до мережі Інтернет та місця для домашніх тварин. Створено також окремі кімнати для малюків та матерів.
 
Фортеці Незламності
 
Спочатку «Фортеці незламності» хотіли відкрити лише на 15 станціях залізниці, проте через високий попит загальна кількість наразі сягає 118.
 
Фортеці Незламності
 
Цей проєкт став можливим за фінансової підтримки відомого американського філантропа Говарда Баффета. У виконанні задуму брали участь “Укрзалізниця” та фонд Nova Ukraine.
 
Такі «Фортеці незламності» планували бути відкритими до кінця березня, але через значний попит вони працюватимуть доти, доки існує загроза ворожих обстрілів чи блекаутів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'яни протягом двох місяців отримали понад мільйон гарячих обідів.
 

Тэги:  харків, фортеці незламності
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