27.02.2023 16:46 Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали продавця зброї з цілим арсеналом

Чоловік на Харківщині продавав зброю у Інтернеті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, працівники управління карного розшуку отримали оперативну інформацію, що 38-річний чоловік через мережу Інтернет займається збутом вогнепальної зброї.

Було встановлено, що під час документування злочинної діяльності встановлено, що фігурант продав чоловіку гвинтівку «СВТ-40» та кулемет Калашнікова.

24 лютого 2023 року правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисника в місті Олександрія та вилучили арсенал зброї:

2 гвинтівки «Мосіна»,

2 пістолета-кулемета Шпагіна у розібраному стані,

понад 250 патронів різного калібру,

міну ВОГ-25, магазин,

порох та інші речові докази.

Того ж дня правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину,.



