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27.02.2023  16:46   Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали продавця зброї з цілим арсеналом

Чоловік на Харківщині продавав зброю у Інтернеті.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, працівники управління карного розшуку отримали оперативну інформацію, що 38-річний чоловік через мережу Інтернет займається збутом вогнепальної зброї.
 
Було встановлено, що під час документування злочинної діяльності встановлено, що фігурант продав чоловіку гвинтівку «СВТ-40» та кулемет Калашнікова.
 
24 лютого 2023 року правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисника в місті Олександрія та вилучили арсенал зброї:
  • 2 гвинтівки «Мосіна»,
  • 2 пістолета-кулемета Шпагіна у розібраному стані,
  • понад 250 патронів різного калібру,
  • міну ВОГ-25, магазин,
  • порох та інші речові докази.
Того ж дня правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину,.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чоловіка у Харківській області, який побив ніжкою від стільця людину.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  торгівля зброєю, харків
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