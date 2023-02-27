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27.02.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові автобус №83е продовжить свій маршрут

Зміна маршруту автобуса пов’язана з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців селища Заїки.

автобус Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що автобус №83е подовжить шлях прямування з вівторка, 28 лютого.
 
Таким чином, маршрут буде курсуватиме так:
 
ст. м. «Академіка Барабашова» –  пр. Ювілейний – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – вул. Сьомої Гвардійської Армії – вул. Животноводів – вул. Сьомої Гвардійської Армії – вул. Оскільська – вул. Артамонівська – вул. Заїки (магазин) – вул. Артамонівська – вул. Оскільська – вул. Сьомої Гвардійської Армії - вул. Дібровна - вул. Грищенка (сел. Кулиничі).
 
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  автобус, харків
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