У Харкові автобус №83е продовжить свій маршрут

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Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки радять у важливих питаннях, у тому числі в любовних та фінансових, бути напоготові, намагаючись розглянути «друге дно» у словах та вчинках оточуючих.

Прогноз погоди у Харкові на 27 лютого З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дощ зі снігом, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний сніг.