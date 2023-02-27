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27.02.2023  15:58   Дмитро Колонєй

Стало відомо, як підтвердити стаж роботи, якщо трудова книжка залишилася на окупованій території

Пояснення, як вийти зі складної ситуації, надали у Мінреінтеграції України.

Підтвердити стаж роботи, якщо трудова книжка у окупації: як це зробити
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, у відомтсві пояснили, що робити переселенцям, які загубили свою трудову книжку на окупованій території та мають підтвердити тривалість роботи на території України.
 
Це можна зробити онлайн, бо система пенсійного фонду України зберігає дані, і з 2000 року генерується електронний запис зайнятості.
 
Ви можете відновити втрачену інформацію через портал електронного обслуговування Пенсійного фонду України або за допомогою відповідного мобільного застосунку.
 

Що необхідно для надання інформації щодо стажу 

 
  • Авторизуватися за допомогою електронного підпису або BankID.
  • Перейти в меню "Комунікації з ПФУ" та обирати "Запит на отримання електронних документів".
  • Серед типів звернень обрати "Витяг з ЕКТ", заповнити інші додаткові поля, підписати та надіслати звернення.
  • Зазначається, що прочитати інформацію про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій за кілька хвилин можна в розділі "Мої звернення".

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
 Тэги:  поради, тркдова книжка, стаж, окупація, агрессия росии
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