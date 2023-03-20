20.03.2023 17:41 Дмитро Колонєй

Шахраїів, які обкрадали залізницю, судитимуть у Харкові

У Харкові чекають на суд чотири співробітника Укразалізниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2020 році службова особа виробничого підрозділу «Локомотивне депо «Основа» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» організував махінацію. «Схема» ділка полягала в тому, щоб створити уявність використання пального при перевезенні вантажів задля подальшої імітації законності списання палива.

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Розуміючи, що один не впорається, він залучив до злочинної діяльності трьох водіїв цього ж виробничого підрозділу.

Водії отримували за подорожніми листами на складі Укрзалізниці талони на отримання на АЗС дизельного пального для робочих поїздок.

Насправді ж пальне вони по маршрутах не використовували, а звертали на свою користь. З метою приховування злочину службовець разом з водіями складав фіктивні офіційні документи на неіснуючі поїздки автотранспортом Основ’янської автоколони структурного підрозділу «Харківська автобаза» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», на підставі яких водії отримували талони на дизельне пальне.

Нараховано 36 епізодів злочинної діяльності ділків. Своїми діями вони спричинили Укрзалізниці матеріальну шкоду на суму майже 110 тис. гривень.

Обвинувачених судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.



