17.03.2023 18:35 Дмитро Колонєй

Шахрайський кол-центр: у Харкові судитимуть трьох аферистів

У Харкові чекають на суд зловмисники, які організували злочинну схему заробітку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2020 році дві 20-річних жінки та 35-річний чоловік організували кол-центр, співробітники якого обманним шляхом виманювали гроші у інших осіб.

Шахрайський кол-центр розташовувався в орендованому офісному приміщенні, облаштованому меблями, комп’ютерами з відповідним програмним забезпеченням та іншою технікою.

Чоловік модерував роботу співробітників кол-центру, обвинувачені жінки спільно з іншими особами виконували функції операторів.

Шахраї телефонували громадянам і представлялися співробітниками фінансових установ. Під час розмови вони вводили потерпілих в оману, отримували відомості щодо банківських карток, після чого наявні на картках гроші перераховували на рахунки, відкриті на підставних осіб.

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Злодюгам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



