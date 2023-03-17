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17.03.2023  18:35   Дмитро Колонєй

Шахрайський кол-центр: у Харкові судитимуть трьох аферистів

У Харкові чекають на суд зловмисники, які організували злочинну схему заробітку.

Судитимуть трьох аферістів за організацію шахрайського колл-центру у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2020 році дві 20-річних жінки та 35-річний чоловік організували кол-центр, співробітники якого обманним шляхом виманювали гроші у інших осіб. 
 
 
Шахрайський кол-центр розташовувався в орендованому офісному приміщенні, облаштованому меблями, комп’ютерами з відповідним програмним забезпеченням та іншою технікою.
 
Чоловік модерував роботу співробітників кол-центру, обвинувачені жінки спільно з іншими особами виконували функції операторів.
 
Шахраї телефонували громадянам і представлялися співробітниками фінансових установ. Під час розмови вони вводили потерпілих в оману, отримували відомості щодо банківських карток, після чого наявні на картках гроші перераховували на рахунки, відкриті на підставних осіб.  
 
Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Злодюгам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові виявили водія з підробленими документами.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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