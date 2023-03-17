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17.03.2023  19:07   Дмитро Колонєй

Окупанти продовжують безуспішно атакувати селище на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Атакують селище на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 17 селищ Харківщини.
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, ЗС РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів 10 населених пункті Харківщини: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова. 
  • На Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.  Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме 7 населених пунктів Харківщини: Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка.  Окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Гряниківки.
 
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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