17.03.2023 19:07 Дмитро Колонєй
Окупанти продовжують безуспішно атакувати селище на Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 17 селищ Харківщини.
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, ЗС РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів 10 населених пункті Харківщини: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова.
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На Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме 7 населених пунктів Харківщини: Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка. Окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Гряниківки.
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