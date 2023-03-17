Окупанти обстряліли більше 20 населених пунктів Харківщини

Бойова обстановка у Харківській області залишаєтья без особливих змін.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що на Слобожанському напрямку формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Куп’янському напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Гряниківка.
Протягом доби ворог здійснив обстріли понад 20 районів населених пунктів на Слобожанському напрямку. Серед них – Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове.
На Куп’янському під артилерійськими обстрілами знаходилися райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне.
Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни зробили по селу Григорівка Куп'янського району 63 залпи з САУ. У населеному пункті знищено 3 житлові будинки, в яких, на щастя ніхто не проживав.
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