17.03.2023 09:55 Рита Парфенова

На Харківщині у підвалі багатоповерхівки згоріла людина

Чоловік загинув під час пожежі у підвалі багатоповерхівки міста Чугуїва Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, ця пожежа не пов’язана з веденням військових дій.

Загоряння сталося 16 березня о 20:58 у м. Чугуїв, вул. Горишного, 128.



На території 5-ти поверхового житлового будинку у підвалі горіли домашні речі та сміття на площі 5 кв.м.



Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.



Через сильне задимлення було ще евакуйовано 2-х мешканців під’їзду.

О 21:30 вогонь локалізували бійці 50-ї ДПРЧ, о 22:15 загоряння ліквідували повністю. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати необережність під час паління.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 березня під час гасіння пожежі у підвалі 5-ти поверхового житлового будинку по проспекту Гагаріна 193а у Харькові було виявлено тіло чоловіка, 1952 року народження.



