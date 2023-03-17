На Харківщині у підвалі багатоповерхівки згоріла людина

Чоловік загинув під час пожежі у підвалі багатоповерхівки міста Чугуїва Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, ця пожежа не пов’язана з веденням військових дій.
Загоряння сталося 16 березня о 20:58 у м. Чугуїв, вул. Горишного, 128.
На території 5-ти поверхового житлового будинку у підвалі горіли домашні речі та сміття на площі 5 кв.м.
Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
Через сильне задимлення було ще евакуйовано 2-х мешканців під’їзду.
О 21:30 вогонь локалізували бійці 50-ї ДПРЧ, о 22:15 загоряння ліквідували повністю. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати необережність під час паління.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 березня під час гасіння пожежі у підвалі 5-ти поверхового житлового будинку по проспекту Гагаріна 193а у Харькові було виявлено тіло чоловіка, 1952 року народження.
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