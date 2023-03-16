Обстріл Харківщини: ворог зробив по селу 63 залпи с САУ

Ворог продовжує завдавати ударів по прикордонних населених пунктах області, тероризуючи цивільне населення та знищуючи інфраструктуру. .
Під обстрілом був Куп'янсьткий район. Росіяни зробили по селу Григорівка 63 залпи з САУ. У населеному пункті знищено 3 житлові будинки, в яких, на щастя ніхто не проживав.
Також сьогодні ворог вкотре обстрілював Вовчанськ, де також пошкоджені житлові будинки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 570 тисяч гектарів посівних площ області є небезпечними для проведення будь-яких робіт.
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