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16.03.2023  20:35   

Обстріл Харківщини: ворог зробив по селу 63 залпи с САУ

Ворог продовжує завдавати ударів по прикордонних населених пунктах області, тероризуючи цивільне населення та знищуючи інфраструктуру. .

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, про обстріли Харківщини протягом 16 березня розповів очільник військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під обстрілом був Куп'янсьткий район. Росіяни зробили по селу Григорівка 63 залпи з САУ. У населеному пункті знищено 3 житлові будинки, в яких, на щастя ніхто не проживав.

Також сьогодні ворог вкотре обстрілював Вовчанськ, де також пошкоджені житлові будинки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 570 тисяч гектарів посівних площ області є небезпечними для проведення будь-яких робіт.


Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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