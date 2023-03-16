16.03.2023 20:51 Євген Клочко

Прості та доступні способи очищення мийки з нержавіючої сталі, щоб вона блищала, як нова

Зараз практично в кожному будинку є мийка, виготовлена з нержавіючої сталі. Цей матеріал якісний, міцний та має великий термін експлуатації. Недоліком є лише постійні плями та розводи від води та залишків їжі. Журналісти РЕДПОСТ зібрали кілька доступних способів, які допоможуть зробити миqre блискучою, як новою.

Способи очищення мийки з нержавіючої сталі

Хімія

Багато жінок купують агресивні засоби для чищення, які хоч і очищають мийку, але залишають багато плям і роздратування на руках. Такою хімією не можна користуватися тим, у кого вдома маленькы дітки, тварини чи люди з алергією.

Лимонна кислота

З солями, що утворилися на мийці, найлегше справляється лимонна кислота. Потрібно лише закрити пробкою злив, набрати повну раковину гарячої води, висипати в неї пакетик лимонки і все добре розмішати. Цей розчин потрібно залишити на пару годин, а потім все спустити та обполоснути водою. Наприкінці слід насухо протерти раковину.

Оцет

Цей засіб теж добре себе зарекомендував. Потрібно лише змішати оцет із водою в рівних пропорціях і нанести на всю поверхню раковини, залишивши на 10 хвилин. Така обробка допоможе повернути їй первісний вигляд.

Гірчиця

Гірчиця швидко впорається з будь-якими жорсткими відкладеннями. Для цього потрібно розвести її до утворення густої кашки і нанести на забруднену ділянку. Після цього все добре змити. Крім очищення, гірчиця допоможе впоратися із неприємними запахами.

Винний оцет та перекис водню

Для будь-якої раковини з нержавіючої сталі окиснення є природним процесом, з яким потрібно боротися. Для цього найкраще використовувати винний оцет із перекисом водню у співвідношенні 3:1. Отриманий склад потрібно нанести на поверхню раковини, залишити на 20 хвилин, а потім змити і протерти губкою.

Крохмаль

Цим засобом потрібно чистити пляму до повного зникнення. Крім того, крохмаль ще виконує і полірувальну дію. Після очищення з'явиться блиск.

Лимон

Шкірка лимона, посипана содою, допоможе впоратися із сильними забрудненнями раковини. Достатньо лише потерти нею мийку і вона знову блищатиме, як нова.

Сода

Цей засіб необхідно насипати на вологу губку і добре протерти забруднену ділянку, після чого змити залишки водою.

Як запобігти забрудненню раковини

Щоб надалі було легко чистити раковину, слід дотримуватись таких рекомендацій:

не збирати в ній брудний посуд та залишки їжі;

не залишати залізне приладдя на мийці - вони призводять до появи іржі;

не використовувати агресивні засоби для чищення та губки;

для очищення миття не застосовувати засоби, у складі яких міститься хлор – це може призвести до корозії металу;

не можна сушити мокрі ганчірки та губки на мийці;

не мити раковину металевими щітками вони дряпають поверхню і сприяють утворенню вапняного нальоту.

Щоб зберегти чистоту та блиск миття, необхідно використовувати рідке мило, що миюче для посуду, м'які ганчірки та губки. Після кожного миття посуду мийку необхідно витирати насухо.



