16.03.2023 20:58

Ігор Терехов привітав зі святом комунальників Новобаварського району (фото)

Нагородження працівників комунальних служб Новобаварського району напередодні їхнього професійного свята відбулося 16 березня.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов подякував комунальникам за сумлінну та віддану працю і підкреслив, що зараз, під час війни, робота працівників житлово-комунального господарства вкрай важлива та необхідна для громади, повідомляє РЕДПОСТ

«Завдяки тому, що ви працюєте, у домівках харків'ян тепло, є вода, а вулиці міста - чисті. Багато людей, які зараз приїжджають до нас з інших регіонів і навіть з інших держав, відзначають, наскільки охайне та доглянуте місто, попри постійні обстріли. Я знаю, що вам важко, але щиро дякую за подвиг, який ви робите щодня для всіх нас», - зазначив Ігор Терехов.

З нагоди професійного свята колективам сфери житлово-комунального господарства Новобаварського району мер вручив Подяки міського голови.

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