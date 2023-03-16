    
Главная Фото Суспільство Ігор Терехов привітав зі святом комунальників Новобаварського району (фото)
16.03.2023  20:58   

Ігор Терехов привітав зі святом комунальників Новобаварського району (фото)

Нагородження працівників комунальних служб Новобаварського району напередодні їхнього професійного свята відбулося 16 березня.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Харківський міський голова Ігор Терехов подякував комунальникам за сумлінну та віддану працю і підкреслив, що зараз, під час війни, робота працівників житлово-комунального господарства вкрай важлива та необхідна для громади, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Завдяки тому, що ви працюєте, у домівках харків'ян тепло, є вода, а вулиці міста - чисті. Багато людей, які зараз приїжджають до нас з інших регіонів і навіть з інших держав, відзначають, наскільки охайне та доглянуте місто, попри постійні обстріли. Я знаю, що вам важко, але щиро дякую за подвиг, який ви робите щодня для всіх нас», - зазначив Ігор Терехов.
 
З нагоди професійного свята колективам сфери житлово-комунального господарства Новобаварського району мер вручив Подяки міського голови.

Фотогалерея


Источник:   Міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, привітання, жкг
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Надзвичайні події Обстріл Харківщини: ворог зробив по селу 63 залпи із САУ 16.03 Надзвичайні події Патрульні затримали перехожого з наркотиками 16.03 Медицина Харків'ян закликають вакцинуватися від кору
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 