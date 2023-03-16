Готуємо крабові діпи для тостів чи крекерів

Якщо хочеться чогось новенького та незвичайного, приготуйте замість салату з крабових паличок намазку, в яку можна макати крекери або підсушені тости.
Діп з крабових паличок - універсальна легка закуска, яку можна приготувати за кілька годин до приходу гостей.
Ось простий рецепт, який не забере багато часу.
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Вашим дороговказом стануть бажання та почуття, через що день обіцяє бути непередбачуваним, але загалом успішним. І не стримуйте свой потяг до спілкування.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Щороку 16 березня відзначають незвичайне свято — День без селфі.
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