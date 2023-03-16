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16.03.2023  21:35   Рита Парфенова

Готуємо крабові діпи для тостів чи крекерів

Якщо хочеться чогось новенького та незвичайного, приготуйте замість салату з крабових паличок намазку, в яку можна макати крекери або підсушені тости.

Діп з крабових паличок

Діп з крабових паличок - універсальна легка закуска, яку можна приготувати за кілька годин до приходу гостей.

Ось простий рецепт, який не забере багато часу.

Інгредієнти:

  • крабові палички - 220 грам;
  • сир чедер - ¼ склянку;
  • зелена цибуля - 2 пера;
  • вершковий сир - 110 грам;
  • сметана - ¼ склянки;
  • лимонний сік - 1,5 ч.л.;
  • часниковий порошок - ½ ч.л.;
  • гострий соус (за бажанням);
  • приправи для риби або морепродуктів – 1 ч.л.

Приготування

  1. Розморозьте і дрібно наріжте крабові палички.
  2. На великій тертці натріть сир чедер.
  3. Дрібно наріжте зелену цибулю.
  4. У мисці змішайте вершковий сир та сметану, щоб у результаті вийшла однорідна маса.
  5. Для смаку додайте спеції для морепродуктів, лимонний сік, цибуля, сушений часник та гострий соус для пікантності.
  6. У приготовлену суміш введіть сир чедер, натертий на тертці та крабові палички. Все це треба добре перемішати.
  7. Поставте намазку в холодне місце на півгодини.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з редису, черемші, зеленої цибулі та авокадо.

Тэги:  рецепт, крабові палички
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