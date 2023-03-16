16.03.2023 21:35 Рита Парфенова

Готуємо крабові діпи для тостів чи крекерів

Якщо хочеться чогось новенького та незвичайного, приготуйте замість салату з крабових паличок намазку, в яку можна макати крекери або підсушені тости.

Діп з крабових паличок - універсальна легка закуска, яку можна приготувати за кілька годин до приходу гостей.



Ось простий рецепт, який не забере багато часу.

Інгредієнти:

крабові палички - 220 грам;

сир чедер - ¼ склянку;

зелена цибуля - 2 пера;

вершковий сир - 110 грам;

сметана - ¼ склянки;

лимонний сік - 1,5 ч.л.;

часниковий порошок - ½ ч.л.;

гострий соус (за бажанням);

приправи для риби або морепродуктів – 1 ч.л.

Приготування

Розморозьте і дрібно наріжте крабові палички. На великій тертці натріть сир чедер. Дрібно наріжте зелену цибулю. У мисці змішайте вершковий сир та сметану, щоб у результаті вийшла однорідна маса. Для смаку додайте спеції для морепродуктів, лимонний сік, цибуля, сушений часник та гострий соус для пікантності. У приготовлену суміш введіть сир чедер, натертий на тертці та крабові палички. Все це треба добре перемішати. Поставте намазку в холодне місце на півгодини.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з редису, черемші, зеленої цибулі та авокадо.



