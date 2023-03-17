17.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 березня

17 березня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 37%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +4°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +6°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Народні прикмети

У народі цей день називають Граківником, тому що з цього дня з теплих країв прилітають граки: "Грак на горі - так і весна у дворі".

Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде.

Коли грак з землі хворостину підіймає - сонячне літо обіцяє.

Якщо граки кричать, значить погода скоро зіпсується (скоріш за все буде дощ).



