Прогноз погоди у Харкові на 17 березня

17 березня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 37%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +4°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +6°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
День хороший для ділових та активних людей, головне – уникайте різкості у спілкуванні, яка може звести нанівець усі ваші починання, обернувшись конфліктом.
17 березня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
В Україні вшановують тих, до чиїх завдань входить «комплектація» армії – сьогодні День мобілізаційного працівника.
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