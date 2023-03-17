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17.03.2023  19:34   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав харківську синхроністку Марту Фєдіну з золотою медаллю на Кубку світу-2023

У перший день змагань харківська спортсменка перемогла в технічному соло.


Ігор Терехов привітав харківську синхроністку Марту Фєдіну з золотою медаллю на Кубку світу-2023
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав харківську спортсменку-синхроністку Марту Фєдіну з вищою нагородою на Кубку світу-2023 з артистичного плавання.
 
«Незважаючи на надскладні обставини, наші спортсмени продовжують тренуватися та здобувати перемоги на змаганнях світового рівня. Напередодні синьо-жовтий стяг замайорів на п’єдесталі пошани у канадському місті Макрем. Учергове продемонструвавши блискучу майстерність і силу духу, харківська синхроністка Марта Фєдіна здобула першу для України медаль на Кубку світу.
 
Щиро вітаю з перемогою! Дякую за силу волі і титанічну працю! Бажаю нових звершень під мирним небом! Харків’яни вболівають за Вас та надихаються Вашими перемогами!» - говориться у привітанні.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Марта Фєдіна завоювала золоту медаль першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плавання. У перший день змагань харків’янка перемогла в технічному соло.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, фєдіна, харків, спорт
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