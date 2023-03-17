17.03.2023 20:03 Дмитро Колонєй
У РФ більше нема великих запасів ракетного озброєння, як раніше
Про це поінформували у воєнній розвідці України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, представник управління Вадим Скібіцький охарактеризував стан РФ:
Конфлікт у Кремлі
-
конфлікт в кремлівських колах назрівав давно, починаючи з літа, коли Прігожин обіцяв дуже швидко взяти Бахмут;
-
Прігожин припинив отримувати військову допомогу та підтримку, які він мав, коли командувачем угруповання був генерал Суровікін, але лишається в ближньому оточенні Путіна й вирішує питання, необхідні режиму в Україні та інших країнах;
Озброєння РФ
-
Росія почала відчувати дефіцит в боєприпасах, активно вони працюють з Іраном, ведуть перемовини з Мьянмою, країнами Африканського континенту, Близького Сходу;
-
всі країни на сьогоднішній день розуміють, що можна потрапити під санкції міжнародної спільноти, та спостерігають за результатами наступальних дій росіян;
-
Іран стосовно озброєння зайняв вичікувальну позицію;
-
Ірану від Росії потрібне так зване новітнє озброєння, технології, які стосуються атомної енергетики, ракетних програм;
-
Сирія залежить від РФ, проте на сьогоднішній день фактів підтвердження перебування сирійських найманців на тимчасово окупованих територіях України немає;
-
колись продане/віддане Сирії російське озброєння (С-300, боєприпаси) переправляється на територію РФ та на українські території;
Ситуація у Криму
-
інфраструктура в Криму підтримується росіянами в бойовій готовності, потужний сухопутний і авіаційний компонент (близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів), оборонне угруповання, яке займається створенням фортифікаційних споруд;
-
на півночі Кримського півострова та в південних районах Херсонської області розміщено найбільш потужні фортифікаційні споруди росіян;
-
на окупованих територіях росіяни проводять потужну пропаганду, зомбування населення загрозою від нашої країни, активну роботу з молоддю;
Ракетні удари агресора
-
тактика застосування ракетних ударів суттєво змінилася, й на сьогодні
-
Росія використовує весь спектр ракетного озброєння, які вони мають;
-
великих запасів ракетного озброєння, яке було до цього у РФ, більше не існує
-
виробництво ракет не покриває всі витрати збройних сил агресора: все, що йде з конвеєра, одразу спрямовують для нанесення удару;
-
аресор буде продовжувати ракетні удари, масованість залежатиме від запасів, які вони накопичують;
-
якщо раніше росіяни наносили удари кожного тижня, то зараз — раз на місяць;
-
санкції проти рф діють і суттєво впливають на виробництво військової техніки;
Мобілізація у РФ
-
мобілізаційні процеси в РФ тривають, хоч в не афішуються;
-
в РФ ідуть заходи щодо залучення військовослужбовців строкової служби.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0