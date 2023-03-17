У РФ більше нема великих запасів ракетного озброєння, як раніше

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Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День хороший для ділових та активних людей, головне – уникайте різкості у спілкуванні, яка може звести нанівець усі ваші починання, обернувшись конфліктом.

Прогноз погоди у Харкові на 17 березня 17 березня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.