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17.03.2023  20:03   Дмитро Колонєй

У РФ більше нема великих запасів ракетного озброєння, як раніше

Про це поінформували у воєнній розвідці України.

Втратила запаси ракет РФ, які були раніше - ГУР
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник управління Вадим Скібіцький охарактеризував стан РФ:
 

Конфлікт у Кремлі

 
  • конфлікт в кремлівських колах назрівав давно, починаючи з літа, коли Прігожин обіцяв дуже швидко взяти Бахмут;
  • Прігожин припинив отримувати військову допомогу та підтримку, які він мав, коли командувачем угруповання був генерал Суровікін, але лишається в ближньому оточенні Путіна й вирішує питання, необхідні режиму в Україні та інших країнах;
 

Озброєння РФ 

 
  • Росія почала відчувати дефіцит в боєприпасах, активно вони працюють з Іраном, ведуть перемовини з Мьянмою, країнами Африканського континенту, Близького Сходу;
  • всі країни на сьогоднішній день розуміють, що можна потрапити під санкції міжнародної спільноти, та спостерігають за результатами наступальних дій росіян;
  • Іран стосовно озброєння зайняв вичікувальну позицію;
  • Ірану від Росії потрібне так зване новітнє озброєння, технології, які стосуються атомної енергетики, ракетних програм;
  • Сирія залежить від РФ, проте на сьогоднішній день фактів підтвердження перебування сирійських найманців на тимчасово окупованих територіях України немає;
  • колись продане/віддане Сирії російське озброєння (С-300, боєприпаси) переправляється на територію РФ та на українські території;

Ситуація у Криму

 
  • інфраструктура в Криму підтримується росіянами в бойовій готовності, потужний сухопутний і авіаційний компонент (близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів), оборонне угруповання, яке займається створенням фортифікаційних споруд;
  • на півночі Кримського півострова та в південних районах Херсонської області розміщено найбільш потужні фортифікаційні споруди росіян;
  • на окупованих територіях росіяни проводять потужну пропаганду, зомбування населення загрозою від нашої країни, активну роботу з молоддю;
 

Ракетні удари агресора

 
  • тактика застосування ракетних ударів суттєво змінилася, й на сьогодні
  • Росія використовує весь спектр ракетного озброєння, які вони мають;
  • великих запасів ракетного озброєння, яке було до цього у РФ, більше не існує
  • виробництво ракет не покриває всі витрати збройних сил агресора: все, що йде з конвеєра, одразу спрямовують для нанесення удару;
  • аресор буде продовжувати ракетні удари, масованість залежатиме від запасів, які вони накопичують;
  • якщо раніше росіяни наносили удари кожного тижня, то зараз — раз на місяць;
  • санкції проти рф діють і суттєво впливають на виробництво військової техніки;
 

Мобілізація у РФ

 
  • мобілізаційні процеси в РФ тривають, хоч в не афішуються;
  • в РФ ідуть заходи щодо залучення військовослужбовців строкової служби.
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, прогноз
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