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17.03.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

Харківська спортсменка Марта Фєдіна виборола "золото" Кубку світу

Марта Фєдіна стала кращою у технічному соло на Кубку світу-2023 з артистичного плавання.

Марта Фєдіна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
Перший етап Кубку світу з артистичного плавання стартував 16 березня у канадському Маркемі. 
 
21-річна лідерка національної збірної України Марта Фєдіна зійшла на найвищу сходинку п’єдесталу пошани у технічному соло. За свій виступ харків’янка отримала 245,2917 бали, випередивши на 2,5000 очки титуловану японку Юкіко Інуі. 
 
Варто зазначити, що синхроніста виступала з новою програмою під пісню “Чарівна скрипка”.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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