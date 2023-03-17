Харківська спортсменка Марта Фєдіна виборола "золото" Кубку світу

Марта Фєдіна стала кращою у технічному соло на Кубку світу-2023 з артистичного плавання.
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День хороший для ділових та активних людей, головне – уникайте різкості у спілкуванні, яка може звести нанівець усі ваші починання, обернувшись конфліктом.
17 березня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
В Україні вшановують тих, до чиїх завдань входить «комплектація» армії – сьогодні День мобілізаційного працівника.
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