17.03.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Харківська спортсменка Марта Фєдіна виборола "золото" Кубку світу

Марта Фєдіна стала кращою у технічному соло на Кубку світу-2023 з артистичного плавання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Перший етап Кубку світу з артистичного плавання стартував 16 березня у канадському Маркемі.

21-річна лідерка національної збірної України Марта Фєдіна зійшла на найвищу сходинку п’єдесталу пошани у технічному соло. За свій виступ харків’янка отримала 245,2917 бали, випередивши на 2,5000 очки титуловану японку Юкіко Інуі.

Варто зазначити, що синхроніста виступала з новою програмою під пісню “Чарівна скрипка”.



