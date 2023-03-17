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17.03.2023  14:56   Дмитро Колонєй

У Харкові водій ледь не погубив людей на переході (фото)

Поліцейські Харкова притягнули до відповідальності автомобіліста.

Спіймали водія, який ледь не погубив людей на переході у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, 16 березня 2023 року у мережі в з'явилось відео, на якому автомобіль грубо порушує ПДР. Водій пропустив пішоходів, які переходили нерегульований перехід. Такі зухвалі правопорушення не припустимі на дорогах, адже можуть коштувати життя та здоров'я людей.
 
Патрульні розшукали правопорушника. Поліцейські опитали водія, ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності.
 
 
На кермувальника інспектори склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів) КУпАП.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові оштрафували водія, який перешкоджав пішоходам
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  водій, порушник, харків
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