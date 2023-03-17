17.03.2023 15:19

Зловмисник обікрав магазин та авто під Харковом на тисячі гривень

Під Харковом спімали злодюгу та поінформували його про підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, в лютому 2023 року 36-річний мешканець міста Красноград відчинив запасний вихід магазину та викрав телевізор вартістю близько 5 тисяч гривень.

Біля однієї з багатоповерхівок він поцупив з салону автомобіля навігатор за 500 гривень.

Слідчі Красноградського райвідділу поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні двох крадіжок. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.



