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17.03.2023  15:19   

Зловмисник обікрав магазин та авто під Харковом на тисячі гривень

Під Харковом спімали злодюгу та поінформували його про підозру.

Обікрав магазин та авто зловмисник під Харковом
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, в лютому 2023 року 36-річний мешканець міста Красноград відчинив запасний вихід магазину та викрав телевізор вартістю близько 5 тисяч гривень.
 
Біля однієї з багатоповерхівок він поцупив з салону автомобіля навігатор за 500 гривень. 
 
Слідчі Красноградського райвідділу поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні двох крадіжок. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій ледь не погубив людей на переході.
 

Тэги:  кража, магазин, харків, авто
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