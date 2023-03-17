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17.03.2023  15:28   

Харківські комунальники готують зливову каналізацію до весняних дощів

На яких вулицях працювали харківські фахівці, поінформували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», спеціалісти підприємства:

  • прочистили водовідвідні лотки на вул. Танкопія,
  • відремонтували оглядові та дощоприймальні колодязі на вул. Полтавський Шлях, вул.Фонвізіна та вул. 12 Квітня.
  • промили ділянки зливостоків на пр. Перемоги, вул. Валентинівській та пр. Героїв Харкова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, чому у Харкові збільшилась кількість розриттів.

 

Тэги:  зливи, комунальники, харків
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