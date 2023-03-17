17.03.2023 15:28

Харківські комунальники готують зливову каналізацію до весняних дощів

На яких вулицях працювали харківські фахівці, поінформували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», спеціалісти підприємства:

прочистили водовідвідні лотки на вул. Танкопія,

відремонтували оглядові та дощоприймальні колодязі на вул. Полтавський Шлях, вул.Фонвізіна та вул. 12 Квітня.

промили ділянки зливостоків на пр. Перемоги, вул. Валентинівській та пр. Героїв Харкова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, чому у Харкові збільшилась кількість розриттів.



