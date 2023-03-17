17.03.2023 16:41

Заграбники готуються до оборони Криму

Про це поінформували у Головному управлінні розвідки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника управління Вадима Скібіцького, росіяни створили на тимчасово окупованому Кримському півострові оборонне угрупування та готуються до оборонних дій.

«Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів. Створено оборонне угруповання, що здійснює заходи із облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони готуються до оборонних дій на території півострова», - сказав Вадим Скібіцький.

Коментуючи спорудження окупантами траншей та окопів на кримських пляжах, представник воєнної розвідки України зауважив, що «вони обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів».



