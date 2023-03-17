17.03.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

Громадян закликають не зловживати статусом ВПО

У Харківській області обліковується 471 000 переселенців, із яких 395 000 отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зазначається, що із загальної кількості внутрішньо переміщених осіб 83 300 – діти, 275 000 – багатодітні родини, близько 20 000 – люди з інвалідністю.

Директор Департаменту соціального захисту населення ХОВА Юрій Шпарага нагадав, що всі зареєстровані переселенці отримують від держави допомогу: 2 тис. грн дорослому, 3 тис. грн дитині та людині з інвалідністю.

Проте, порушення чинного законодавства та зловживання статусом ВПО передбачає відповідальність. Основна санкція за подібне порушення – повернення виплачених коштів.

«Відповідно до 332 постанови КМУ, Уряд вжив заходи для того, щоб унеможливити зловживання статусом ВПО. Якщо людина не проживає постійно на одному місці більше 10 днів, тоді соціальна сервісна служба має право скласти відповідний акт», – розповів Юрій Шпарага.

Директор Департаменту акцентував увагу, що наразі процедуру зняття з обліку спрощено.

«Я ще раз звертаюсь до громадян із проханням зважати й на моральний аспект та не зловживати статусом ВПО, адже в країні триває війна і бюджетні кошти спрямовуються переважно на потреби ЗСУ», - говорить Юрій Шпарага.

Якщо людина змінила місце проживання, то їй не обов’язково приходити в управління соціального захисту. Для цього достатньо знятися з попереднього місця реєстрації та зареєструватися в застосунку Дія.



