20.03.2023 16:21 Дмитро Колонєй

Ділку доведеться сплатити сотні тисяч гривень у бюджет Харкова

Підприємець заборгував громаді Харкова купу грошей

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Харківську прокуратуру, пілприємець незаконно використовував земельну ділянку на території Немишлянського району Харкова - розташував двоповерхову нежитлову будівля загальною площею майже 400 кв. м, яка належить на праві приватної власності підприємцю.

Однак, всупереч вимогам законодавства, земля під зазначеним об’єктом нерухомості не була оформлена понад 3 роки. Таким чином, підприємець використовував земельну ділянку, яка належить Харківській міській територіальній громаді, не сплачуючи орендну плату, чим завдав збитків на суму понад 340 тис. грн.

Це стало підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду.

Після набрання законної сили судовим рішенням окружною прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.



