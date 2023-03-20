20.03.2023 16:39 Дмитро Колонєй
Чоловік на Харківщині став посадовцем окупаційної влади
Правоохоронці Харківщини поінформували людину про підозру у держзраді.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації с. Бабенкове Бригадирівського старостинського округу Ізюмського району місцевий мешканець пішов на співпрацю з представниками РФ:
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добровільно обійняв посаду «главы администрации Бригадировского сельского совета».
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контролював роботу населених пунктів Бригадирівського старостинського округу.
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проводив спільно з представниками районних окупаційних органів влади громадські заходи щодо публічної підтримки окупаційної влади та збройної агресії РФ.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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