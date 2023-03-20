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20.03.2023  16:39   Дмитро Колонєй

Чоловік на Харківщині став посадовцем окупаційної влади

Правоохоронці Харківщини поінформували людину про підозру у держзраді.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації с. Бабенкове Бригадирівського старостинського округу Ізюмського району місцевий мешканець пішов на співпрацю з представниками РФ:
 
  • добровільно обійняв посаду «главы администрации Бригадировского сельского совета». 
  • контролював роботу населених пунктів Бригадирівського старостинського округу.
  • проводив спільно з представниками районних окупаційних органів влади громадські заходи щодо публічної підтримки окупаційної влади та збройної агресії РФ.
 
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що житель села Липці агітував людей підтримувати окупантів.
 

Тэги:  колаборант, зрада, харків
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