20.03.2023 16:45 Віталій Хінєвіч
У Харкові деякі трамваї тимчасово змінять маршрут
Зміна маршруту руху трамваїв пов'язана з ремонтом колій.
Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, від в-ду Семиградського до вул. Героїв Праці у напрямку вул. Героїв Праці, у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до 602 м/р, буде припинений з 9:30 до 15:00 21 березня.
У цей час трамваї курсуватимуть наступним чином:
№6: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - парк Машинобудівників;
№8: розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в-д Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№16: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в-д Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»; у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
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