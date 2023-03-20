20.03.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують налагоджувати роботу заклади торгівлі

У пошкоджених об'єктах торгівлі спеціалісти проводять ремонтні роботи, також відкриваються нові магазини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зазначається, що повністю або частково відновили роботу всі мережі супермаркетів «Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет».

Також доступні магазини продовольчих товарів: «Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Рибне ремесло» та ін., фірмові магазини Харківської бісквітної фабрики, мережі магазинів електротоварів та побутової техніки «Comfy», «Ельдорадо», «Фокстрот», «Алло», «Gadgik», магазини товарів для дому «Smilemarket», «Аврора», товарів, що були у вжитку, - «Smart Store», а також магазини косметики та побутової хімії «Eva», «Prostor» тощо.

Відновлена робота всіх великих ТРЦ, серед яких - «Нікольський», «Дафі», «Французький бульвар», «Караван» та ін.

З початку березня відкрито два нових магазини мережі «Opti маркет». Також відновили роботу два ринки, і зараз у місті працюють 47 з 52 ринків та торговельних майданчиків, у тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова, а також невеликі торговельні майданчики у всіх районах міста.

Дефіцит на необхідні харчові продукти, товари першої необхідності, питну воду, гігієнічні засоби відсутній.

У випадку тривалого відключення електроенергії працюють 955 продовольчих магазинів, 119 магазинів непродовольчих товарів, 211 аптек, 90 АЗС, 12 ветеринарних клінік та 27 зоомагазинів.



