20.03.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

В Люботині відновила роботу державна міграційна служба України

Першим у відновленому підрозділі отримав адмінпослуги юний мешканець Люботину, а саме оформив паспорт вперше, в 14 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.

Повідомляється, що у відділі можна відновити втрачені або знищені документи, а саме: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку, вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, а також оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Запис в підрозділ можливий через сервіс «Електронна черга».

Також варто зазначити, що у відділі працює пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +380 (68) 602 59 22.



