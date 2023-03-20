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20.03.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

В Люботині відновила роботу державна міграційна служба України

Першим у відновленому підрозділі отримав адмінпослуги юний мешканець Люботину, а саме оформив паспорт вперше, в 14 років.

міграційна служба України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
 
Повідомляється, що у відділі можна відновити втрачені або знищені документи, а саме: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку, вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, а також  оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
 
Запис в підрозділ можливий через сервіс «Електронна черга».
 
Також варто зазначити, що у відділі працює пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.
 
Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +380 (68) 602 59 22.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмі розпочала роботу державна міграційна служба України.
 

Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харків, міграційна служба
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