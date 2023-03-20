20.03.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники здобули перемогу на чемпіонаті ДСНС з гирьового спорту

Чемпіонат ДСНС України з гирьового спорту серед рядового і начальницького складу, працівників органів та підрозділів цивільного захисту відбувся 17 березня у Вінниці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Чемпіонат пройшов у два етапи: спортсмени демонстрували свою силу у поштовху та ривку гирі вагою 32 кілограми.

Команда Національного університету цивільного захисту України показала наступні результати:

1 місце посів викладач кафедри фізичної підготовки факультету пожежної безпеки університету Дмитро Усачов (вагова категорія до 85 кілограмів)

2 місце вибороли:

Микола Матвіюк (до 78 кг), курсант 2-го курсу факультету пожежної безпеки

Андрій Онищенко (до 68 кг), курсант 3-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил

Олександр Хоружий (до 63 кг), курсант 2-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил.

Такий результат дозволив команді харків’ян посісти перше місце у загальнокомандному заліку.

Крім цього зазначається, що срібним призером чемпіонату стала команда Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, а “бронзу” виборола команда Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ.

Всього у змаганнях взяли участь 116 спортсменів з усіх областей України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу.



