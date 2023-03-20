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20.03.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники здобули перемогу на чемпіонаті ДСНС з гирьового спорту

Чемпіонат ДСНС України з гирьового спорту серед рядового і начальницького складу, працівників органів та підрозділів цивільного захисту відбувся 17 березня у Вінниці.

Харківські рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
Чемпіонат пройшов у два етапи: спортсмени демонстрували свою силу у поштовху та ривку гирі вагою 32 кілограми.  
 
Команда Національного університету цивільного захисту України показала наступні результати:
 
  • 1 місце посів викладач кафедри фізичної підготовки факультету пожежної безпеки університету Дмитро Усачов (вагова категорія до 85 кілограмів)
  • 2 місце вибороли:
  • Микола Матвіюк (до 78 кг), курсант 2-го курсу факультету пожежної безпеки
  • Андрій Онищенко (до 68 кг), курсант 3-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил
  • Олександр Хоружий (до 63 кг), курсант 2-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил.
Такий результат дозволив команді харків’ян посісти перше місце у загальнокомандному заліку. 
 
Крім цього зазначається, що срібним призером чемпіонату стала команда Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, а “бронзу” виборола команда Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ.
 
Всього у змаганнях взяли участь 116 спортсменів з усіх областей України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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