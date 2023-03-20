20.03.2023 15:45 Віталій Хінєвіч
Харківські рятувальники здобули перемогу на чемпіонаті ДСНС з гирьового спорту
Чемпіонат ДСНС України з гирьового спорту серед рядового і начальницького складу, працівників органів та підрозділів цивільного захисту відбувся 17 березня у Вінниці.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Чемпіонат пройшов у два етапи: спортсмени демонстрували свою силу у поштовху та ривку гирі вагою 32 кілограми.
Команда Національного університету цивільного захисту України показала наступні результати:
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1 місце посів викладач кафедри фізичної підготовки факультету пожежної безпеки університету Дмитро Усачов (вагова категорія до 85 кілограмів)
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2 місце вибороли:
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Микола Матвіюк (до 78 кг), курсант 2-го курсу факультету пожежної безпеки
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Андрій Онищенко (до 68 кг), курсант 3-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил
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Олександр Хоружий (до 63 кг), курсант 2-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил.
Такий результат дозволив команді харків’ян посісти перше місце у загальнокомандному заліку.
Крім цього зазначається, що срібним призером чемпіонату стала команда Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, а “бронзу” виборола команда Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ.
Всього у змаганнях взяли участь 116 спортсменів з усіх областей України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що самбісти з Харкова вибороли
перші місця на Кубку світу.
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