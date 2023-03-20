У Харкові триває ремонт постраждалого будинку (фото)

Про хід відновлення будівлі на Холодній горі розповіли у АТ «Житлобуд-2» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АТ «Житлобуд-2», у Холодногірському районі спеціалісти АТ «Житлобуд-2» продовжують відновлювати житловий будинок на вул. Великій Панасівській. Наразі будівельники ремонтують:
та виконують низку інших робіт.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень харківські комунальники усунули 50 аварій на водоводах.
Комментариев: 0
Саме сьогодні як ніколи актуальною є фраза: «моє здоров'я – в моїх руках». Ваш настрій на одужання може творити чудеса, діючи краще за будь-які ліки.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Як завжди, День весняного рівнодення супербагатий на свята міжнародного масштабу.
влажность:
давление:
ветер: