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20.03.2023  15:36   Дмитро Колонєй

У Харкові триває ремонт постраждалого будинку (фото)

Про хід відновлення будівлі на Холодній горі розповіли у АТ «Житлобуд-2» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АТ «Житлобуд-2», у Холодногірському районі спеціалісти АТ «Житлобуд-2» продовжують відновлювати житловий будинок на вул. Великій Панасівській. Наразі будівельники ремонтують:

  • електричні мережі,
  • під’їзд,
  • балкони

та виконують низку інших робіт.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень харківські комунальники усунули 50 аварій на водоводах.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинок, харків
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