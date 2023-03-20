20.03.2023 15:36 Дмитро Колонєй

У Харкові триває ремонт постраждалого будинку (фото)

Про хід відновлення будівлі на Холодній горі розповіли у АТ «Житлобуд-2» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АТ «Житлобуд-2», у Холодногірському районі спеціалісти АТ «Житлобуд-2» продовжують відновлювати житловий будинок на вул. Великій Панасівській. Наразі будівельники ремонтують:

електричні мережі,

під’їзд,

балкони

та виконують низку інших робіт.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень харківські комунальники усунули 50 аварій на водоводах.



