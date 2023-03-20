20.03.2023 15:20 Віталій Хінєвіч
Поліцейські в Харківській області за «гарячими слідами» розкрили злочин
Звернення до правоохоронців надійшло від мешканки міста Мерефа.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
Жінка повідомила поліцейським, що невідома особа скоїла крадіжку її мобільного телефону "Samsung".
По «гарячих слідах» було встановлено особу, яка здійснила крадіжку, ним виявились 52-річний мешканець міста Мерефа, який з метою особистого збагачення викрав мобільний телефон заявниці.
За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що безвісти зниклого чоловіка знайшли
у харківському метро.
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