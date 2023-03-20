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20.03.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

Поліцейські в Харківській області за «гарячими слідами» розкрили злочин

Звернення до правоохоронців надійшло від мешканки міста Мерефа.

зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Жінка повідомила поліцейським, що невідома особа скоїла крадіжку її мобільного телефону "Samsung".
 
По «гарячих слідах» було встановлено особу, яка здійснила крадіжку, ним виявились 52-річний мешканець міста Мерефа, який з метою особистого збагачення викрав мобільний телефон заявниці.
 
За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що безвісти зниклого чоловіка знайшли у харківському метро.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  кримінал, харків
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