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20.03.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася пожежа на території приватного домоволодіння

Загоряння будівлі сталося у місті Мерефа 20 березня.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Зазначається, що рятувальники отримали інформацію про спалах на території приватного домоволодіння 20 березня о 13:40.
 
До місця виклику було направлено 1 відділення рятувальників 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 відділення Зведеного загону ГУ ДСНС України у Луганській області.
 
На момент прибуття пожежних вогонь поширився на площі 15 квадратних метрів, горів дах гаража.
 
Рятувальники подали в осередок пожежі один пожежний ствол.
 
О 13:59 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 14:35 повністю ліквідувати, постраждалих не було.
 
За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що з пожежі в Харкові евакуювали п'ятеро людей.
 

Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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