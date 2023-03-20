20.03.2023 18:00 Віталій Хінєвіч
У Харківській області сталася пожежа на території приватного домоволодіння
Загоряння будівлі сталося у місті Мерефа 20 березня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
Зазначається, що рятувальники отримали інформацію про спалах на території приватного домоволодіння 20 березня о 13:40.
До місця виклику було направлено 1 відділення рятувальників 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 відділення Зведеного загону ГУ ДСНС України у Луганській області.
На момент прибуття пожежних вогонь поширився на площі 15 квадратних метрів, горів дах гаража.
Рятувальники подали в осередок пожежі один пожежний ствол.
О 13:59 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 14:35 повністю ліквідувати, постраждалих не було.
За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.
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