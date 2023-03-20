20.03.2023 18:20

Збираємось в зал: як вибрати тренувальні кросівки

Перше, що потрібно для ефективного тренування (крім мотивації, звісно) — це правильні одяг та взуття. Навіть так: насамперед взуття. У цій статті ми обговоримо деякі ключові фактори, які слід враховувати при виборі. А також виділимо основні відмінності моделей для залу від вуличних варіантів. І, звісно, розкажемо про кросівки PUMA, які можуть стати вашими найкращими помічниками під час занять спортом. Якщо ж ви поціновувачка онлайн-шопінгу, то вам буде зручно купити жіночі кросівки Puma в інтернет-магазині Мегаспорт.

Комфорт: ключовий фактор

Коли мова заходить про кросівки, зручність має першочергове значення. Ось деякі речі, про які слід пам’ятати:

шукайте взуття з підтримкою гомілковостопного суглоба — це знизить ризик травм;

переконайтеся, що підошва має хорошу амортизацію — це допоможе поглинути удар і зменшити навантаження на суглоби;

виберіть потрібний розмір — взуття має щільно сидіти на нозі, але не бути занадто тісним.

І, звісно ж, звертайте увагу на матеріали. Зазвичай сучасні моделі роблять з комбінованих матеріалів: щільної тканини, сітки, екошкіри тощо.

Взуття для тренувань в залі та на вулиці

Деякі моделі кросівок розроблено спеціально для використання в приміщенні, тоді як інші краще пристосовані до тренувань на відкритому повітрі. Ось кілька основних відмінностей, про які слід пам’ятати:

Зчеплення. Вуличне взуття часто має більш міцну підошву з глибокими протекторами, щоб забезпечити краще зчеплення на нерівній поверхні. Кросівки для залу мають більш плоску підошву, що забезпечує необхідну рухливість на рівній підлозі.

Гнучкість. Зальні моделі створено для більшої гнучкості, щоб давати більший діапазон рухів під час таких вправ, як присідання та випади. Взуття для вулиці часто більш жорстке, щоб забезпечити більшу підтримку та стабільність на перетнутій місцевості.

Вага. Вуличні моделі зазвичай важчі, ніж варіанти для залу. Це робиться, щоб забезпечити більшу міцність і захист на нерівній місцевості.

Якщо ви хочете підібрати класні кросівки для спортзалу, радимо звернути увагу на колекції бренду PUMA. Наприклад, Infusion Lucid — суперлегка модель, яка забезпечує чудову амортизацію та підтримку ніг. Вона оптимально підходить для інтенсивних вправ, таких як стрибки та біг. Чи, наприклад, Flyer Flex — дуже гнучкий варіант, що ідеально підходить для тренувань з невеликим навантаженням, таких як йога та пілатес.

Знайдіть свою пару для ефективних тренувань.



