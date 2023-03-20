З пожежі в Харкові евакуювали п'ятеро людей

20.03.2023 08:35 Рита Парфенова

Пожежу у житловій 6-поверхівці Харкова рятувальники гасили близько години.

внаслідок короткого замкнення електромережі , рятувальники евакуювали мешканців будинку. Про це повідомляє На одній з пожеж, яка трапилася, рятувальники евакуювали мешканців будинку. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 березня.

Пожежа трапилася ввечері 19 березня у житловій 6-поверхівці по вілиці Бібліка, 37/8. Виклик пожежникам надійшов близько 23:20. На місці з'ясувалося, що у квартирі на 6-му поверсі горів диван на площі 2 кв.м.

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з будинку 5 мешканців.

О 00:24 роботи з пожежогасіння та евакуації людей були завершені. Працювали 2 оперативні відділення 8-ї ДПРЧ.