20.03.2023 08:35 Рита Парфенова
З пожежі в Харкові евакуювали п'ятеро людей
Пожежу у житловій 6-поверхівці Харкова рятувальники гасили близько години.
На одній з пожеж, яка трапилася внаслідок короткого замкнення електромережі
, рятувальники евакуювали мешканців будинку. Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 березня.
Пожежа трапилася ввечері 19 березня у житловій 6-поверхівці по вілиці Бібліка, 37/8. Виклик пожежникам надійшов близько 23:20. На місці з'ясувалося, що у квартирі на 6-му поверсі горів диван на площі 2 кв.м.
Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з будинку 5 мешканців.
О 00:24 роботи з пожежогасіння та евакуації людей були завершені. Працювали 2 оперативні відділення 8-ї ДПРЧ.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині у підвалі багатоповерхівки згоріла
людина.
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