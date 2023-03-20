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20.03.2023  08:35   Рита Парфенова

З пожежі в Харкові евакуювали п'ятеро людей

Пожежу у житловій 6-поверхівці Харкова рятувальники гасили близько години.

вогонь
 
На одній з пожеж, яка трапилася внаслідок короткого замкнення електромережі, рятувальники евакуювали мешканців будинку. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 березня.
 
Пожежа трапилася ввечері 19 березня у житловій 6-поверхівці по вілиці Бібліка, 37/8. Виклик пожежникам надійшов близько 23:20. На місці з'ясувалося, що у квартирі на 6-му поверсі горів диван на площі 2 кв.м.
 
Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з будинку 5 мешканців.
 
О 00:24 роботи з пожежогасіння та евакуації людей були завершені. Працювали 2 оперативні відділення 8-ї ДПРЧ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині у підвалі багатоповерхівки згоріла людина.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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