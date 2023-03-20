Харківщина на ранок 20 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 19 по 20 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 березня.
Загалом за добу з 19 по 20 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:
8 – на ліквідацію пожеж;
4 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
4 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям с. Коротич Харківського району вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Пісочин доставили 5 тонн технічної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час пожежі у житловій 6-поверхівці на вул. Бібліка, 37/8 рятувальники евакуювали 5 мешканців.
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