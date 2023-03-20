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20.03.2023  08:21   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: куди бив ворог, розповіли в ХОВА

У неділю, 19 березня, під ворожим вогнем були прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини.

Більше 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по с.Олександрівка та с.Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

Об 11:00 під ударом було м.Куп’янськ. Ввечері, після 20:00, ворог бив по м.Вовчанськ. Обійшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 19 березня військові рф здійснили обстріл села Тимофіївка в Золочівській громаді.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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