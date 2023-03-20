20.03.2023 08:21 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: куди бив ворог, розповіли в ХОВА

У неділю, 19 березня, під ворожим вогнем були прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини.



Більше 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по с.Олександрівка та с.Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.



Об 11:00 під ударом було м.Куп’янськ. Ввечері, після 20:00, ворог бив по м.Вовчанськ. Обійшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 19 березня військові рф здійснили обстріл села Тимофіївка в Золочівській громаді.



