16.08.2022 16:15 Віталій Хінєвіч

Двоє братів обікрали харківське комунальне підприємство

Зловмисники проникли у підвальне приміщення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «ХТМ».

Повідомляється, що фахівці Служби безпеки режиму та зв'язку КП "Харківські теплові мережі" виявили факт крадіжки у підвальному приміщенні, де був розташований тепловий модуль.

Зловмисники проникли у підвал, вкрали запірну арматуру, кульові крані та монометри. За попередніми даними, сума збитків становила близько 150 тисяч гривень.

Внаслідок заходів, проведених фахівцями СБРтаЗ спільно з правоохоронними органами, було встановлено особи підозрюваних - місцевих мешканців Харкова. Ними виявилися брати 2001 та 1997 років народження.

Інформацію було передано співробітникам поліції, які під час слідчих дій за місцем проживання вказаних осіб, знайшли вкрадене майно.

Відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання заходів щодо крадіїв.

«Крадіжка обладнання у Харківських теплових мереж під час війни – допомога ворогу! Тієї години, коли харківські теплоенергетики працюють без вихідних для забезпечення будинків харків'ян теплом взимку, злочинці намагаються нажитися на зухвалих крадіжках»,- зазначили на КП «ХТМ».