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16.08.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові ліквідують наслідки обстрілів

Харківські комунальники продовжують проводити відновлювальні роботи.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що бригади КП "Доррембуд" ремонтують проїжджу частину на вул. Мироносицької, узвозі Весніна, вул. Морозова та вул. Ковтуна, а також ліквідують наслідки обстрілів на вул. Леся Сердюка та Нетеченської набережної.
 
На вул. Клочківській шляховики наносять дорожню розмітку на острівцях безпеки, а на вул. Динамівській, у пров. Фанінському та на пр. Незалежності ліквідують місця розриття.
 
Окрім цього, робітники КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» ремонтують дощовий колодязь на Нетеченській набережній після обстрілу.
 
Також ремонтують та прочищають колодязі, чистять вхідні оголовки водопропускних труб та колектори від сміття та намивань на пр. Перемоги, пр. Петра Григоренка та на території одного з гаражних кооперативів у районі пр. Гагаріна.
 
Нагадаємо, харківські комунальники відновлюють водопостачання у житловому районі.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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