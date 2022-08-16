Українські лікарні отримали гуманітарну допомогу

Гуманітарну допомогу надано міжнародною організацією Crown Agents in Ukraine.
Нагадаємо, харківські комунальники отримали гуманітарну допомогу.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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