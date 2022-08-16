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16.08.2022  15:20   Віталій Хінєвіч

Українські лікарні отримали гуманітарну допомогу

Гуманітарну допомогу надано міжнародною організацією Crown Agents in Ukraine.

Генератори
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що лікарні отримали 173 потужні генератори. Кожен генератор дозволить забезпечити безперебійну роботу лікарні у критичний момент. Особливо – роботу кисневих станцій, операційних та реанімації.
 
Більшість генераторів вирушили до лікарень у фронтових та прифронтових регіонах України.
 
Загалом до медичних закладів надійшло:
 
  • 157 генераторів потужністю 5.2 кВт;
  • 16 генераторів потужністю 12 кВт.

Нагадаємо, харківські комунальники отримали гуманітарну допомогу.

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  гуманитарна помощь, медицина
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