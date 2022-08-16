16.08.2022 14:55 Віталій Хінєвіч

В Україні мають намір заборонити феєрверки

Народні депутати підтримали законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обороту піротехнічних виробів", що забороняє продаж та використання феєрверків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що 16 серпня Верховна Рада підтримала 250 голосами законопроєкт №7438 . Таким чином, пропонується заборонити використання, продаж та передачу феєрверків, салютів та петард.

Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Також пропонується заборонити використання піротехніки під час заходів, крім сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ.